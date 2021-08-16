Силовикам дали команды вручать команде Кличко подозрения под любыми предлогами - Романенко

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В течение недели Офис президента усилит атаку силовиков на Кличко и снимет его с должности главы КМДА. Об этом сообщил политический эксперт Юрий Романенко в аналитической статье изданию "Хвиля".

"По моей информации в Офисе Генпрокурора и других органах прошли большие совещания, где дано четкое указание вручать подозрения под любым предлогом ближайшему окружению Кличко – красочно, под камеры, с масками-шоу и наручниками. После вручения подозрений замам Кличко Зеленский вынесет вопрос о главе КГГА на СНБО и уволит его с должности. Также там потребуют от Рады оперативно принять закон о столице. В нем полномочия мэра будут переданы главе КГГА", - сообщил Романенко.

Политический эксперт объяснил, что Зеленский хочет снять Кличко до визита канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Вопрос для Зеленского успеть снять Кличко до приезда фрау Меркель особенно принципиальный, ведь большая вероятность, что Меркель встретится в Киеве и с Кличко. Поэтому в духе любимых шоу Зеленский, которому силовики доложили о ситуации в столице, принимает решение снять Кличко с должности КГГА и назначить своего человека. Срочно. Незаконно? Абсолютно. Но тут он страхуется коллективным решением СНБО, которое проводило и не такие беспредельные вещи без суда и следствия", - уверен Романенко.