Силовикам дали команды вручать команде Кличко подозрения под любыми предлогами - Романенко

 
Ексклюзивы
1/5
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 108
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
3 Просмотров: 963
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 846
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2205
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1665
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 2331
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 333
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1629
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 5643
Фото
Все фото
3
13
14
12
4
Столичные чиновники украли полмиллиона на школьных партах
Столичные чиновники украли полмиллиона на школьных партах
&quot;Вещи из Хмельницкого, а цены импортные&quot; - как работает школьный базар в центре Киева
"Вещи из Хмельницкого, а цены импортные" - как работает школьный базар в центре Киева
Травмы и ожоги глаз: в схватке под ОП пострадали полицейские
Травмы и ожоги глаз: в схватке под ОП пострадали полицейские
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Подросток на мотоцикле влетел под авто: кадры смертельной трагедии
Подросток на мотоцикле влетел под авто: кадры смертельной трагедии
Видео
Все видео
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Появилось видео столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента - есть раненые
Появилось видео столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента - есть раненые
Отдых в ресторане закончился стрельбой. Есть раненый
Отдых в ресторане закончился стрельбой. Есть раненый
Дрифт на Софийской площади: волонтеры отмыли мостовую
Дрифт на Софийской площади: волонтеры отмыли мостовую
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 531
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 144
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 378
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 279
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 459
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 378
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 17:48

Силовикам дали команды вручать команде Кличко подозрения под любыми предлогами - Романенко

  Комментировать
Силовикам дали команды вручать команде Кличко подозрения под любыми предлогами - Романенко
Фото: "Ліга"

В течение недели Офис президента усилит атаку силовиков на Кличко и снимет его с должности главы КМДА. Об этом сообщил политический эксперт Юрий Романенко в аналитической статье изданию "Хвиля".

"По моей информации в Офисе Генпрокурора и других органах прошли большие совещания, где дано четкое указание вручать подозрения под любым предлогом ближайшему окружению Кличко – красочно, под камеры, с масками-шоу и наручниками. После вручения подозрений замам Кличко Зеленский вынесет вопрос о главе КГГА на СНБО и уволит его с должности. Также там потребуют от Рады оперативно принять закон о столице. В нем полномочия мэра будут переданы главе КГГА", - сообщил Романенко.

Политический эксперт объяснил, что Зеленский хочет снять Кличко до визита канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Вопрос для Зеленского успеть снять Кличко до приезда фрау Меркель особенно принципиальный, ведь большая вероятность, что Меркель встретится в Киеве и с Кличко. Поэтому в духе любимых шоу Зеленский, которому силовики доложили о ситуации в столице, принимает решение снять Кличко с должности КГГА и назначить своего человека. Срочно. Незаконно? Абсолютно. Но тут он страхуется коллективным решением СНБО, которое проводило и не такие беспредельные вещи без суда и следствия", - уверен Романенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Силовикам дали команды вручать команде Кличко подозрения под любыми предлогами - Романенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Умер король рок-н-ролла

"Первый рассказ написал в восемь лет" - как Всеволод Нестайко стал классиком детской литературы

Американская радиостанция начала вещание для украинцев

Военным запретили сдаваться в плен

Украинцы и поляки заключили мирный договор

Самое читаемое
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 14895
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 14230
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 9594
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5814
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
 Просмотров: 4536
Новости Киева
Полицейский обманул государство на 400 тыс. грн
Полицейский обманул государство на 400 тыс. грн Просмотров: 306
В КГГА заявили о новой волне политического давления на столичную власть
В КГГА заявили о новой волне политического давления на столичную власть Просмотров: 72
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
 Просмотров: 306
Столичные чиновники украли полмиллиона на школьных партах
Столичные чиновники украли полмиллиона на школьных партах
3
 Просмотров: 216
Избитый танцовщик балета Дорофеевой вышел из комы
Избитый танцовщик балета Дорофеевой вышел из комы Просмотров: 441
Больше всего комментируют
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
3
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
2
В столице появится памятник Ивану Франко
2
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
1
Жена Остапчука рассказала, как российский оккупант Киркоров "любит" Украину
Голосов: 6909
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть