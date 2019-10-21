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понедельник, 21 октября 2019 12:34

Сильный туман повлиял на работу киевского аэропорта

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Сильный туман повлиял на работу киевского аэропорта
Из-за сильного тумана нельзя полетать. Фото: УНИАН

21 октября в аэропорту "Киев" задержали рейсы в Братиславу и Одессу. Причина - сильный туман.

Также задерживается прилет из Одессы, Братиславы, Дортмунда, Ужгорода, сообщили в издании "Вести".

Из-за тумана не могут приземлиться самолеты из Черновцов, Днепра и Анталии. Они кружат над Борисполем, но пока что не садятся.

По состоянию на 10:40 видимость составляла менее 300-550 м. При этом вертикальная видимость около 70 м, коэффициент сцепления на ВПП - 0,4.

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Украинец Сергей Горохов погиб в результате аварии военно-транспортного самолета в Демократической Республике Конго 11 октября.

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