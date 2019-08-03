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суббота, 03 августа 2019 18:04

Шевченко, Скрябин, Филарет и другие: показали фото выставки нового музея
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Экспозиция музея насчитывает 100 фигур выдающихся украинцев – со времен княгини Ольги до современности.
Фото: apostrophe.ua
Экспозиция музея насчитывает 100 фигур выдающихся украинцев – со времен княгини Ольги до современности.
Экспозиция музея насчитывает 100 фигур выдающихся украинцев – со времен княгини Ольги до современности.
Экспозиция музея насчитывает 100 фигур выдающихся украинцев – со времен княгини Ольги до современности.
Экспозиция музея насчитывает 100 фигур выдающихся украинцев – со времен княгини Ольги до современности.

3 августа в Киеве состоялось торжественное открытие нового Музея становления украинской нации.

В экспозиции заведения представлено 100 фигур выдающихся украинцев – от княгини Ольги до современных знаменитостей. Сообщает Апостроф.

"Внешний вид исторических фигур, их возраст и одежда соответствуют тому времени, когда происходило событие, показанное в сюжете, либо тому периоду, когда они были на пике своей славы или в период наибольшего подъема. Теперь каждый воочию сможет увидеть, как выглядели казаки, Тарас Шевченко, Леся Украинка, Степан Бандера и другие известные реформаторы украинской нации ", – говорится в описании музея.

Посетители заведения смогут оценить 25 сюжетных композиций. К каждой инсталляции предусмотрен интерактивный аудио и видео-контент. Благодаря устройствам виртуальной реальности максимально близко воссоздана атмосфера эпохи, к которой относится изображенное событие.

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Украинские селебрити снялись в необычных образах для международного проекта "Мост дружбы". В основу его будут положены фото и видеоматериалы памятников Украины и стран Европы, национальные костюмы, культурные деятели.

apostrophe.ua
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