Шевченко, Скрябин, Филарет и другие: показали фото выставки нового музея

Фото: apostrophe.ua

3 августа в Киеве состоялось торжественное открытие нового Музея становления украинской нации.

В экспозиции заведения представлено 100 фигур выдающихся украинцев – от княгини Ольги до современных знаменитостей. Сообщает Апостроф.

"Внешний вид исторических фигур, их возраст и одежда соответствуют тому времени, когда происходило событие, показанное в сюжете, либо тому периоду, когда они были на пике своей славы или в период наибольшего подъема. Теперь каждый воочию сможет увидеть, как выглядели казаки, Тарас Шевченко, Леся Украинка, Степан Бандера и другие известные реформаторы украинской нации ", – говорится в описании музея.

Посетители заведения смогут оценить 25 сюжетных композиций. К каждой инсталляции предусмотрен интерактивный аудио и видео-контент. Благодаря устройствам виртуальной реальности максимально близко воссоздана атмосфера эпохи, к которой относится изображенное событие.

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