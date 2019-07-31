Сеть развеселило видео, как Porsche Cayenne "ныряет"

29 и 30 июля в Киеве бушевала непогода - гроза с проливным дождем и сильный ветер. Фото: volyn24.com

В сети опубликовали видео последствий ливня, который прошел в Киеве 30 июля. В ролике показали, как люди вброд идут по дороге, местами вода достигает пояса. Машины пытались проехать опасный участок.

"Вчера в Киеве местами прошел хороший дождь. На Татарской все было стабильно", - подписали ролик в сообществе "Киев Автомобильный".

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Также десятки шуток касались автомобиля дорогой марки Porsche Cayenne, который провалился в яму на затопленной дороге. Впоследствии машина заглохла.

Автор: Facebook Porsche Cayenne провалился в яму на затопленной дороге

30 июля у столицы прошел сильный ливень. В результате часть улиц в городе превратилась в реки. Более всего подтопило Борщаговку, улицу Казимира Малевича и проспект Космонавта Комарова.