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четверг, 01 апреля 2021 13:53

"Серые" маршрутки приезжают в Киев, набитые людьми без масок - правозащитник о причинах жесткого карантина

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&quot;Серые&quot; маршрутки приезжают в Киев, набитые людьми без масок - правозащитник о причинах жесткого карантина

Одной из причин повышения уровня эпидемиологической угрозы и ужесточения карантина является коррупция в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, которая должна контролировать ситуацию с пассажирскими перевозками.

Об этом заявил в Facebook правозащитник и блогер Сергей Наумович.

"С понедельника, 5 апреля, Киев вводит более строгие ограничения. Закрываются все школы и детсады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по спецпропускам - только для работников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям учреждений, предприятий и организаций советуют отправить сотрудников на удаленку или, по возможности, предоставить отпуска. Заведения общепита смогут работать только на вынос/доставку. Эти ограничения как минимум до 16 апреля", - рассказал Наумович.

Правозащитник отметил, что сегодня заполненность коек для лечения больных Covid-19 в Киеве - почти 80%.

"Если будет резкий скачок - это все, коллапс. Одна из причин - в столице практически возле каждого автовокзала есть поблизости скопление полулегальных перевозчиков, которые просто становятся там и зазывают пассажиров, и выдвигаются, когда автобусы уже переполнены. В Киев из регионов они приходят набитыми на 100% - можете сами поехать и убедиться. Причем практически никто из пассажиров не надевает маски или другие средства защиты. Каждый день таких автобусов в Киев приходят десятки, если не больше. Думаю, уровень риска объяснять не нужно", - подчеркнул блогер.

Сергей Наумович акцентировал, что заботится о безопасности пассажиров должна Укртрансбезопасность. "Но тут такое дело. Ее возглавляет Егор Прокопчук. Боюсь, что он пошёл путем печально известного Ноняка и спокойно сосуществует с фурами, которые беспощадно разрушают наши дороги, о чем я часто пишу - тут можно передать привет Нибулону и прочим зерновым гигантам. В общества давно есть запрос на реформатора в сфере трансбезопасности. Не удивлюсь, что перевозчики потому и такие наглые-бесстрашные, что везде уже "занесли" и спят спокойно", - заключил правозащитник.

Напомним, в 2020 году министр инфраструктуры Владислав Криклий объявил о реформе Укртрансбезопасности, ключевая задача которой - запуск системы автоматического габаритно-весового контроля с устройством комплексов. Это должно минимизировать коррупцию в структуре.

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Дата
01
апреля

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