Семья жарила еду на Вечном огне

Семья жарила зефир на Вечном огне. Фото: "Радио Свобода"

В городе Белая Церковь Киевской области семья жарила на Вечном огне маршмеллоу. Инцидент произошел 24 апреля в парке Славы.

Об этом сообщили в Telegram канале "Белая Церковь - БЕЗ ТАБУ".

"Молодая семья развлекалась: жгли (на Вечном огне. - Gazeta.ua) палки, маршмеллоу, листочки и другой мусор. Кроме этого, мама семейства это снимала и смеялась. Меня это очень смутило, потому что в городе хватает детских площадок и мама учит детей какой-то ерунде", - говорится в посте.

Отмечается, что этим инцидентом уже занимается полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом разыскивают девушек, которые жарили еду на Вечном огне

На ул. Стритенскую Киева в конце весны вернется скульптура балерины, которая пострадала от рук вандалов. Общая стоимость реставрационных работ составила 100 тыс. грн.