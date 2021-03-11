Сегодня ограничат работу нескольких станций столичного метро

Станции киевского метро установят ограничения на вход. Фото: facebook.com/kyivmetro

Сегодня вечером на 3 станциях киевского метрополитена могут установить ограничения на вход для пассажиров. Причина - игра между командами "Динамо" (Киев) и "Вильярреал" (Испания) в 19:55.

Ограничения возможны на станции метро Олимпийская - перед началом матча. После окончания спортивного события - Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого, сообщают в КГГА.

Таким образом хотят избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.

Также в столичном метрополитене продолжают устанавливать антивандальные турникеты. Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку. Такие турникеты уже есть на станциях Сырец, Площадь Льва Толстого, Героев Днепра, Харьковская, Контрактовая площадь.

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Еще в Киеве в этом году на станциях метро планируют установить 305 камер видеонаблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц.

На переходе к станции столичного метро Святошин посыпалась штукатурка и плитка. Переходом занимается дорожно-експуатационное управления Святошинского района. Но исправлять повреждения должен генподрядчик. Он 2 года назад начинал здесь реконструкцию. Из-за оттепели штукатурка начала сыпаться.