Сегодня ограничат движение Северным мостом

Ограничат движение Северным мостом. Фото: Факты

В Киеве на Северном мосту сегодня частично ограничат движение.

Ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00, сообщила пресс-служба КГГА.

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Продолжается текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняют поэтапно, минимизируя ограничения движения. Работы будут проходить в направлении Троещины.

"Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Раньше, в Киеве на пешеходный Парковый мост неподалеку Почтовой площади, заехал автомобиль Skoda. Водитель решил показать другу рассвет.