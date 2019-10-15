Сегодня движение на проспекте Победы будет перекрыто

15 октября движение по проспекту Победы частично ограничат.

"В связи с работами по строительству Шулявского путепровода во вторник, 15 октября, движение по проспекту Победы будет частично ограничено", – сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.