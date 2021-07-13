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вторник, 13 июля 2021 21:35

"Сделано более полумиллиона прививок" — Киев вышел в лидеры городов Украины по количеству вакцинаций

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Всего с начала вакцинации в Киеве сделали более полумиллиона прививок. Такие показатели вывели столицу в лидеры среди других городов Украины по прививочной кампании. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Автор: пресс служба КГГА
  Более полумиллиона вакцинированных в Киеве
Более полумиллиона вакцинированных в Киеве

Только за сутки 12 июля было сделано почти 20 тыс. прививок.

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"Я благодарю медицинских работников, благодаря которым мы движемся такими быстрыми темпами. Спасибо киевлянам, которые прививались. Сегодня это единственное верное решение, если мы хотим пройти очередную вспышка COVID-19 с минимальными потерями", — говорит Валентина Гинзбург.

Автор: ДСНС
  Более полумиллиона вакцинированных в Киеве
Более полумиллиона вакцинированных в Киеве

"Вакцинированный - безусловно, защищен. Даже если заражение произойдет, болезнь будет протекать в более легкой форме. Однако ношение масок, соблюдение дистанции, мытье рук значительно минимизируют риск инфицирования. Что особенно актуально для тех, кто не привился. Поэтому думаем о себе и окружающих! " — отметила Валентина Гинзбург.

За последние сутки в Украине обнаружили 481 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 28 детей и 11 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

https://kyivcity.gov.ua/
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