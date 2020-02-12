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среда, 12 февраля 2020 15:07

СБУ разоблачила детали махинаций Киевметростроя
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СБУ разоблачила мошенническую схему Киевметростроя
Фото: ssu.gov.ua
СБУ разоблачила мошенническую схему Киевметростроя
СБУ разоблачила мошенническую схему Киевметростроя
СБУ разоблачила мошенническую схему Киевметростроя

Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему, позволившую присвоить бюджетные средства на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена.

"Накануне следователи обыскали Киевметрополитен, Киевметрострой, отделение Укргазбанка и дома должностных лиц организаций. Нашли финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, содержащие важные для досудебного расследования сведения", - сообщает пресс-служба СБУ.

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Предполагают, что служащие безосновательно положили 1,7 млрд грн на депозитные счета. Впоследствии сделка позволила получить 139 млн грн из процентов по депозиту. Теперь на банковские счета предприятий наложили аресты на более 2,4 млрд грн.

Офис Генерального прокурора вместе с СБУ обыскивают Киевметрострой и отделения Укргазбанка. Обыски также проводятся в других частных структурах, которые, вероятно, задействованы в схеме мошеннического завладения бюджетными средствам.

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