Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад

На торжественное празднование Дня Независимости Украины граждане подготовили особенные наряды.

На центральной улице Киева люди ходили в венках и вышиванках. Плечи прикрывали большими государственными флагами. Детей также одевали в национальные костюмы.

Некоторые к своим образам выбрали тематическое обувь - красные кожаные сапоги. Приходили в шароварах, женщины одевали плахты.

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Гости праздника создавали семейные луки - одевали рубашки с одинаковым орнаментом, покупали одинаковые платья или надевали вместе украинские флаги.

Gazeta.ua подготовила подборку фото интересных образов на параде.

Фото: Лилия Мыцко

24 августа Украина отпраздновала 30 годовщину со дня провозглашения Независимости. Торжества проводили в центре столицы. В 9:00 начался военный парад Вооруженных сил Украины. Также в этот день прошел Марш защитников.