Самый милый памятник Киева примерил образы героев Марка Твена: яркие фото

Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

В Киеве на Почтовой пл. памятник малышам-основателям Киева получил новые наряды. Бронзовые Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь оделись в персонажей романа Марка Твена.

Перевоплощение приурочили ко дню рождения писателя, сообщил автор памятника и дизайнер костюмов Владимир Журавель в Facebook.

"Сегодня, 30 ноября, день рождения выдающегося американского писателя Марка Твена. Малыши оделись тематически в персонажей романа "Приключения Тома Сойера", - написал Журавель

Изготовлением костюмов также занималась супруга скульптура Екатерина Журавель.

Традицию одевать в разные костюмы памятник на Почтовой начали в 2018 году. Так в знак поддержки медиков, спасающих украинцев во время пандемии коронавируса, бронзовых основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы. Присоединились малыши и к празднованию дня рождения автора одного из самых популярных литературных персонажей в мире Джоан Роулинг, надев форму Хогвартской школы колдовства и магии.