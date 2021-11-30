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вторник, 30 ноября 2021 13:36

Самый милый памятник Киева примерил образы героев Марка Твена: яркие фото
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Кий – главный герой повести Томо Сойер, в клетчатых штанах и со щеткой для окрашивания забора
Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel
Княжна Лыбидь в костюме Беки Тэтчер, дочери судьи, а еще подружка и одноклассница Тома Сойера. Образ дополнили шляпкой и зонтиком
Хорив превратился в бродягу Гекльберри Финна – в классическом жакете и соломенной шляпе
Щек в образе Сида, сводного брата Тома Сойера, в белой рубашке и с бабочкой

В Киеве на Почтовой пл. памятник малышам-основателям Киева получил новые наряды. Бронзовые Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь оделись в персонажей романа Марка Твена.

Перевоплощение приурочили ко дню рождения писателя, сообщил автор памятника и дизайнер костюмов Владимир Журавель в Facebook.

"Сегодня, 30 ноября, день рождения выдающегося американского писателя Марка Твена. Малыши оделись тематически в персонажей романа "Приключения Тома Сойера", - написал Журавель

Изготовлением костюмов также занималась супруга скульптура Екатерина Журавель.

Традицию одевать в разные костюмы памятник на Почтовой начали в 2018 году. Так в знак поддержки медиков, спасающих украинцев во время пандемии коронавируса, бронзовых основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы. Присоединились малыши и к празднованию дня рождения автора одного из самых популярных литературных персонажей в мире Джоан Роулинг, надев форму Хогвартской школы колдовства и магии.

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30
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