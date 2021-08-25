Самый милый памятник Киева одели в форму украинских военных: яркие фото

Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

В Киеве на Почтовой пл. памятник малышам-основателям Киева обновили. Бронзовые Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь получили символические наряды.

Переодевание приурочили ко Дню Независимости Украины, сообщил автор памятника Владимир Журавель в Facebook.

"Друзья, с Днем Независимости Украины. Слава Украине! Героям Слава!", - написал Журавель.

На фото видно, что мальчики "оделись" в форму танкиста, летчика и моряка.

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Традицию одевать в разные костюмы памятник на Почтовой начали в 2018 году. Так в знак поддержки медиков, спасающих украинцев во время пандемии коронавируса, бронзовых основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы. Присоединились малыши и к празднованию дня рождения автора одного из самых популярных литературных персонажей в мире Джоан Роулинг, надев форму Хогвартской школы колдовства и магии.