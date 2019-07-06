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суббота, 06 июля 2019 13:49

Самоубийца спрыгнул со столичного Моста влюбленных

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6 июня в центре Киева мужчина соскочил с Моста влюбленных.

Он упал в центр оживленной трассы и погиб, сообщает "Информатор".

В полиции сообщили, что погибшему было около 40 лет. Причины его замогубства не известны.

На место трагедии прибыла родственница погибшего, которая не смогла прокомментировать ситуацию из-за стрессовогосостояния.

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На месте происшествия работает наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Причины и детали трагедии устанавливаются.

16 мая в Киеве нашли труп подростка. Его нашли по адресу улица Теремковская, 12 Тело обнаружили на крыше жилого 16-этажного дома. На месте работали правоохранители и следственная группа.

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Дата
06
июля

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