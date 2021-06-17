Самолет в "Борисполе" под угрозой взрыва. Съехались кинологи и полиция

 
Ексклюзивы
1/5
Становимся свидетелями самой циничной атаки на украинский язык за два последних года
Становимся свидетелями самой циничной атаки на украинский язык за два последних года
Просмотров: 324
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 918
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 774
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1719
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 900
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 441
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 711
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 711
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 909
Фото
Все фото
7
4
4
3
4
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
В Киеве расцвела удивительная фотолокация: яркие фото
В Киеве расцвела удивительная фотолокация: яркие фото
&quot;Сердце разрывается от увиденного&quot;: неизвестные похитили киевских львов
"Сердце разрывается от увиденного": неизвестные похитили киевских львов
Что грозит пешеходу, который толкнул под грузовик велосипедиста
Что грозит пешеходу, который толкнул под грузовик велосипедиста
В центре Киева провалился пол, есть пострадавшие: фото ЧП
В центре Киева провалился пол, есть пострадавшие: фото ЧП
Видео
Все видео
Пробки не для всех: наглый маршрутчик шокировал поведением
Пробки не для всех: наглый маршрутчик шокировал поведением
Бывшего прокурора остановила полиция. Тот устроил "концерт"
Бывшего прокурора остановила полиция. Тот устроил "концерт"
Посреди дороги в Киеве прогуливался нудист
Посреди дороги в Киеве прогуливался нудист
Просят помощи в поиске "ювелирного" вора. Обещают солидное вознаграждение
Просят помощи в поиске "ювелирного" вора. Обещают солидное вознаграждение
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Интервью
1/5
Становимся свидетелями самой циничной атаки на украинский язык за два последних года
Становимся свидетелями самой циничной атаки на украинский язык за два последних года
Просмотров: 324
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 2187
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 198
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 900
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 243
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 630
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 14:36

Самолет в "Борисполе" под угрозой взрыва. Съехались кинологи и полиция

  Комментировать
Самолет в &quot;Борисполе&quot; под угрозой взрыва. Съехались кинологи и полиция
При необходимости из всех вероятно заминированных объектов эвакуируют людей. Фото: pixabay.com

В четверг, 16 июня, аноним сообщил о минировании одного из самолетов в аэропорту "Борисполь".

Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

Письмо о минировании поступило на электронную почту столичной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФБР начало расследование похищения Ryanair

Кроме самолета, проверяют ряд других стратегических объектов столицы: станции метро Золотые ворота, Дворец спорта, Университет и Центральный железнодорожный вокзал.

"К проверке этой информации (о минировании. - Gazeta.ua) привлечены следственно-оперативные группы районных управлений полиции, взрывотехники и кинологи. При необходимости проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.

Станцию Крещатик и пересадочный узел уже осмотрели. Взрывоопасных предметов не обнаружили. Станция работает в обычном режиме.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самолет в "Борисполе" под угрозой взрыва. Съехались кинологи и полиция». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

The New York Times посвятила статью украинскому гимну

Імператріця померла народжуючі 14-ту дитину

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 11502
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 4284
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 3852
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3240
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 Просмотров: 3105
Новости Киева
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
7
 Просмотров: 342
Место прощания с Чапкисом изменили
Место прощания с Чапкисом изменили Просмотров: 306
Псевдомонахини "сняли порчу" с пенсионерки за почти €6 тыс.
Псевдомонахини "сняли порчу" с пенсионерки за почти €6 тыс. Просмотров: 108
В Киеве заминировали ряд стратегических объектов
В Киеве заминировали ряд стратегических объектов Просмотров: 243
Пробки не для всех: наглый маршрутчик шокировал поведением
Пробки не для всех: наглый маршрутчик шокировал поведением
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
8
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
6
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
Голосов: 6812
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть