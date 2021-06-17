Самолет в "Борисполе" под угрозой взрыва. Съехались кинологи и полиция

В четверг, 16 июня, аноним сообщил о минировании одного из самолетов в аэропорту "Борисполь".
Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.
Письмо о минировании поступило на электронную почту столичной полиции.
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Кроме самолета, проверяют ряд других стратегических объектов столицы: станции метро Золотые ворота, Дворец спорта, Университет и Центральный железнодорожный вокзал.
"К проверке этой информации (о минировании. - Gazeta.ua) привлечены следственно-оперативные группы районных управлений полиции, взрывотехники и кинологи. При необходимости проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.
Станцию Крещатик и пересадочный узел уже осмотрели. Взрывоопасных предметов не обнаружили. Станция работает в обычном режиме.
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