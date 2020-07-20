Салют и живая музыка: как Кличко отпраздновал день рождения

Мэр Киева отметил день рождения Фото: "Страна"

Мэр Киева Виталий Кличко, в ночь на 19 июля, громко отпраздновал свой день рождения.

В сопровождении живой музыки и салюта, началось празднование 49-летия главы столицы. Развлекала гостей группа "Не говори маме", солистка которого и опубликовала видео на собственной Facebook-странице, сообщает ТСН.

На видео Маришка Грин засняла фейерверк, который раздавался в сопровождении культового рок-хита группы AC / DC "Hells Bells".

Фронтвумен группы "Не говори маме" сделала Селфи с Кличко добавив, что празднование проходило на берегу Каневского водохранилища.

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Отснятое видео завершается поздравительными словами главе столицы и предложением ведущего поздравить Виталия Кличко непосредственно у микрофона.





Осенью в Киеве состоятся выборы городского головы. Действующий глава столицы Виталий Кличко, который управляет городом с 2014 года, намерен баллотироваться на третий срок от партии "Удар". Сейчас он самый рейтинговый кандидат. По результатам социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного в апреле, при условии проведения выборов в ближайшее время Кличко бы поддержали 38,7% избирателей.