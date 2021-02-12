С одной квартиры мужчина делает 4 - дом угрозой обвала

 
Ексклюзивы
1/5
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 126
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 5103
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 135
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 252
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 927
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 207
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 369
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1386
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 504
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 648
Фото
Все фото
7
5
4
8
16
Показали романтическую атмосферу под Офисом президента
Показали романтическую атмосферу под Офисом президента
Просил детей отойти подальше: подробности смертельного взрыва на площадке
Просил детей отойти подальше: подробности смертельного взрыва на площадке
Самый маленький в мире реактивный самолет заметили в Киеве
Самый маленький в мире реактивный самолет заметили в Киеве
Свалку медицинских отходов обнаружили в двух областях
Свалку медицинских отходов обнаружили в двух областях
Сугробы, лед и пробки: как непогода поиздевалась из украинских городов
Сугробы, лед и пробки: как непогода поиздевалась из украинских городов
Видео
Все видео
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Украинец торговал земляками
Украинец торговал земляками
Столичный ресторан стал жертвой снегопада
Столичный ресторан стал жертвой снегопада
Мужчина 20 лет сносил мусор в квартиру - шокирующие кадры
Мужчина 20 лет сносил мусор в квартиру - шокирующие кадры
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 207
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 369
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1386
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 459
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 522
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 531
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
суббота, 13 февраля 2021 19:15

С одной квартиры мужчина делает 4 - дом угрозой обвала

  Комментировать
С одной квартиры мужчина делает 4 - дом угрозой обвала
Последствия такой перепланировки могут быть вплоть до разрушения дома. Фото: pixabay.com

В Шевченковском районе Киева из-за перепланировки 3-комнатной квартиры может рухнуть жилой дом. Владелец помещения хочет сделать 4 квартиры-студии, снеся опорную стену.

Ремонтные работы, утверждают соседи, незаконные, пишет "Сегодня".

В каждой студии предусмотрено туалет, душевую, кухню с электроплитой и кровать. Размер самой большой - 18 кв. м, наименьшей - 9 кв. м.

В квартиру соседей впустили только после прибытия полиции. Там обнаружили проект перепланировки. Он предусматривает снос перекрытий и изменение сетей водо- и электроснабжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина 20 лет сносил мусор в квартиру - шокирующие кадры

Жители дома категорически против такого ремонта. Объясняют: само здание и так в предаварийном состоянии. Во внешней стене образовалась трещина, а на 1-м этаже постоянно прорывает трубы.

Соседи написали заявления в полицию и архитектурную инспекцию.

Владелец квартиры убеждает, проект разрабатывался вместе с архитекторами, и никакие правила не нарушаются.

В Святошинском районе Киева продают квартиру-крошку без окон площадью 6 кв. м. Стоимость помещения $9 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С одной квартиры мужчина делает 4 - дом угрозой обвала». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Эталон женской красоты - на свет появилась Барби

Королеву обезглавили

Картинку выпустили из коробки -

Городом пополз трупный запах - землетрясение

Горел кинотеатр. Погибли люди

Антарктида: открыли первую станцию

Открыли озеро

Самый опасный преступник США повесился в камере

Самое читаемое
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
3
 Просмотров: 14760
Самый опасный преступник США повесился в камере
Самый опасный преступник США повесился в камере
6
 Просмотров: 12006
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
5
 Просмотров: 11394
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
5
 Просмотров: 10485
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым Просмотров: 10305
Новости Киева
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
 1 Просмотров: 531
На Центральном вокзале Киева снова не работает эскалатор
На Центральном вокзале Киева снова не работает эскалатор Просмотров: 126
Осторожно, сосулька! На доме повисла гигантская глыба льда
Осторожно, сосулька! На доме повисла гигантская глыба льда Просмотров: 585
Показали романтическую атмосферу под Офисом президента
Показали романтическую атмосферу под Офисом президента
7
 Просмотров: 360
Просил детей отойти подальше: подробности смертельного взрыва на площадке
Просил детей отойти подальше: подробности смертельного взрыва на площадке
5
 Просмотров: 1161
Больше всего комментируют
6
О санкциях против Януковича надо спрашивать с Порошенко
4
У Зеленского хотят создать еще одну партию - СМИ
4
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
4
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
2
Саакашвили депортировали в Польшу
Голосов: 6593
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть