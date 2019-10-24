С началом отопительного сезона стоит подождать - Нафтогаз

Начало отопительного сезона в столице запланировано на 25 октября. Фото: Твоє місто

Нафтогаз посоветовал подождать с началом отопительного сезона в Киеве.

"Не хотим портить настроение господину Кличко, но, по прогнозу погоды, еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник - будет до +8, а уже в понедельник, 4 ноября, прогнозируют до +11", - написала пресс-служба компании в Facebook.

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Кроме того, со следующей недели начнутся школьные каникулы.

В Нафтогазе говорят, что к подключению отопления стоит подойти избирательно. Например, обеспечить теплом больницы и садики.

Начало отопительного сезона в столице запланировано на 25 октября. По словам мэра Виталия Кличко, на полный запуск системы теплоснабжения нужно 7-10 дней, поэтому батареи в квартирах киевлян станут теплыми не сразу.