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вторник, 09 октября 2018 10:06

С кондиционерами и экодвигателями: в столице обновляют маршрутки

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С кондиционерами и экодвигателями: в столице обновляют маршрутки
Внутри маршрутки должно быть информационное табло, кондиционеры

Между перевозчиками на 32 существующих автобусных маршрутах в столице проведен конкурс. Киевские власти намерены улучшить качество перевозок пассажиров, обновить маршрутки.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Участвовать в конкурсе могут перевозчики, у которых подвижной состав соответствует заявленному качеству.

Победителей будут определять в онлайн режиме.

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По словам представителей КГГА, маршрутки должны быть оборудованы экологически безопасными двигателями с нормами не ниже "Евро-5". Внутри маршрутки должно быть информационное табло, кондиционеры, система автоматического открытия дверей.

По плану, не менее 30% автобусов должны быть приспособлены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.

Несколько десятков мужчин в балаклавах ночью 3 октября порезали колеса 15 маршруткам в центре Сум. Конкуренты таким образом хотят отобрать бизнес, говорят владельцы транспорта.

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09
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