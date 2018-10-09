С кондиционерами и экодвигателями: в столице обновляют маршрутки

Между перевозчиками на 32 существующих автобусных маршрутах в столице проведен конкурс. Киевские власти намерены улучшить качество перевозок пассажиров, обновить маршрутки.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
Участвовать в конкурсе могут перевозчики, у которых подвижной состав соответствует заявленному качеству.
Победителей будут определять в онлайн режиме.
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По словам представителей КГГА, маршрутки должны быть оборудованы экологически безопасными двигателями с нормами не ниже "Евро-5". Внутри маршрутки должно быть информационное табло, кондиционеры, система автоматического открытия дверей.
По плану, не менее 30% автобусов должны быть приспособлены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.
Несколько десятков мужчин в балаклавах ночью 3 октября порезали колеса 15 маршруткам в центре Сум. Конкуренты таким образом хотят отобрать бизнес, говорят владельцы транспорта.
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