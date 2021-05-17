С колесами, но без дверей: в Киеве заметили аварийную маршрутку

Маршрутка осталась без дверей. Фото: "Типичный Киев"

В Киеве на ул. Радунской произошел очередной инцидент с маршрутным такси.

Об этом в Facebook сообщил "Типичный Киев".

Отмечается, что транспортное средство в какой-то момент остался без дверей.

"Ничего необычного, просто киевская маршрутка", - говорится в описании фото.

Когда именно отпали двери маршрутки, неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Набитая пассажирами маршрутка "потеряла" колесо

В Киеве на ул. Чернобыльской пассажир автобуса стрелял в водителя. У них возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Водителя госпитализировали с ранением в грудь. Стрелка задержали.