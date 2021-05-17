С колесами, но без дверей: в Киеве заметили аварийную маршрутку

В Киеве на ул. Радунской произошел очередной инцидент с маршрутным такси.
Об этом в Facebook сообщил "Типичный Киев".
Отмечается, что транспортное средство в какой-то момент остался без дверей.
"Ничего необычного, просто киевская маршрутка", - говорится в описании фото.
Когда именно отпали двери маршрутки, неизвестно.
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В Киеве на ул. Чернобыльской пассажир автобуса стрелял в водителя. У них возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Водителя госпитализировали с ранением в грудь. Стрелка задержали.
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