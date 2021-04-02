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пятница, 02 апреля 2021 12:49

Русалочка и Аладдин: малыши-основатели Киева поразили костюмами
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Памятник малышам-основателям Киева на Почтовой площади столицы изменился. Бронзовые Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь получили новые наряды.

Переодевание приурочили ко дню рождения детского писателя Ганса Христиана Андерсена и Международному дню детской книги. Обе даты отмечается 2 апреля, пишет "Сегодня".

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"С 5 апреля объявлен жесткий карантин. Поэтому хотелось подарить киевлянам хоть немного улыбок. Я решил объединить эти 2 праздника и подарить малышам-основателям сказочные костюмы", – рассказал Владимир Журавель, скульптор и автор памятника.

1-й костюм примеряли Хориву. Он получил наряд восточного сказочного персонажа Аладдина с большой чалмой на голове. Щек стал Голым королем с короной на голове, а Кий примерил костюм Котигорошко – героя украинской народной сказки. Ярче всех костюм достался княжне Лыбеди. Она превратилась в легендарную Русалочку.

Полюбоваться яркими костюмами все желающие смогут всего несколько дней.

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Традицию одевать в разные костюмы памятник на Почтовой начали в 2018 году. Так в знак поддержки медиков, спасающих украинцев во время пандемии коронавируса, бронзовых основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы. Присоединились малыши и к празднованию дня рождения автора одного из самых популярных литературных персонажей в мире Джоан Роулинг, надев форму Хогвартской школы колдовства и магии.

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