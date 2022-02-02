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среда, 02 февраля 2022 19:20

"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото
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Сотни людей митингуют у телеканала "НАШ". Требуют его закрыть и наложить санкции на владельца бывшего нардепа от "Партии регионов" Евгения Мураева.

Он является российским агентом, заявляют пикетчики. Скандируют "Мураева на нары!", "Остановим оружие Кремля!". Будку, где сидит охранник, обрисовали надписями: "Рупор Кремля", сообщают корреспонденты Gazeta.ua.

Сотни людей митингуют у телеканала НАШ. Требуют его закрыть
Фото: Анастасия ПРОКАЕВА
Сотни людей митингуют у телеканала НАШ. Требуют его закрыть
Сотни людей митингуют у телеканала НАШ. Требуют его закрыть
Сотни людей митингуют у телеканала НАШ. Требуют его закрыть
Сотни людей митингуют у телеканала НАШ. Требуют его закрыть

Также участники митинга требуют принятия закона о коллаборационизме и ввести уголовную ответственность за отрицание факта российской агрессии.

"Такие акции важны, потому что государство никак не реагирует на пропагандистские помойки, как телеканал НАШ. Эти каналы подрывают базы нашей государственности. Они предпочитают бороться с государственными телеканалами, которые позволяют себе критику Зеленского. Вместо того, чтобы наложить санкции на Мураева и "НАШ", они рассказывают, что выделили два миллиарда гривен на государственные каналы. Забыв при этом, что выделили миллиарды на свои каналы "Дом" и "Рада". Этот канал не трогают, потому что они не критикуют Зеленского", – рассказал участник акции, общественный активист Роман Ратушный.

Под зданием телеканала активисты символически сожгли вату. Скандировали: "Вата - гори!".

"Пусть россияне посмотрят на это и поймут, как они могут сгореть в своих танках, если посягают на суверенитет", - говорят присутствующие.

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Вход в телеканал люди оклеили наклейками.

"Ноль действий предпринял Владимир Зеленский, как глава СНБО, по отношению к Мураеву. Ноль действий совершили украинские правоохранительные органы. Они не знали, кто такой Мураев до заявления Великобритании? Знали, но ничего не делали", – заявил общественный деятель, блогер Сергей Стерненко.

Обновляется...

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА, Дмитрий АНОХИН
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Дата
02
февраля

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