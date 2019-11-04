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понедельник, 04 ноября 2019 14:14

Россиянин сорвал флагшток флага националистов

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Россиянин сорвал флагшток флага националистов
45-летний россиянин приехал к родственникам в Украину и повредил флагшток флага ОУН. Фото: image.zn.ua

Гражданин России повредил флагшток с черно-красным флагом Организации украинских националистов у памятника Небесной сотни в Вишневом Киевской области.

Затем в отделении он плакал, смеялся и прыгнул с 3-го этажа, сообщили в полиции Киевской области

"Акт вандализма произошел в городе Вишневом. Неизвестный мужчина возле памятника Небесной сотни повредил флагшток с черно-красным флагом", - написали в сообщении.

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О злоумышленнике правоохранители узнали от очевидца, который увидел его из окна. 45-летний россиянин приехал к родственникам в село Святопетровское и имеет вид на постоянное место жительства в Украине.

Во время общения с полицейскими он был неадекватным: то громко плакал, то начинал смеяться. А потом, когда вышел в туалет, неожиданно выскочил в окно с 3-го этажа админздания. Объяснил поступок тем, что громко играла музыка. На место вызвали "скорую". Россиянина с забойными травмами тела доставили в больницу.

Полиция составила админпротокол о мелком хулиганстве. Государственную миграционную службу будут просить отменить иностранцу вид на жительство, отправить его из страны и запретить дальнейший въезд. В полиции также проведут служебное расследование инцидента с прыжком.

В Днипре коммунальщики сняли государственные флаги, установленные на Краснопольском кладбище у могил погибших бойцов.

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