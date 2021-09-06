Российская реперша Инстасамка унизила зрителя на концерте в Киеве

В Киеве дала концерт скандальная российская реперша Инстасамка. Настоящее имя - Дарья Зотеева.
Во время выступления женщина обматерила и выгнала зрителя из-за того, что ей не понравился его внешний вид.
Видео инцидента появилось в Telegram "Киев Сейчас".
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На кадрах видно, что блогерша прервала свое выступление и позвала охрану.
"Что такое? А можно охрану? У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести на**й? Вот ты, в панамке белой у****ной, проваливай отсюда", - сказала россиянка со сцены.
Аудитория начала поддерживать женщину и проскандировала несколько раз нецензурное слово. После этого зритель развернулся и начал выходить.
Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.
Российская группа "Кино" хочет посетить Украину с концертом. Выступление запланировано 24 сентября в столичном Дворце спорта. Среди музыкантов - гитарист Юрий Каспарян. Он неоднократно выступал в оккупированном Россией Крыму.
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