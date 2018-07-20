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пятница, 20 июля 2018 21:30

Родители с ребенком сгорели заживо в авто - в кровавую пятницу произошла новая авария
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У Киева произошла смертельная авария
Фото: Facebook
У Киева произошла смертельная авария
У Киева произошла смертельная авария
У Киева произошла смертельная авария

На Старообуховской трассе в Киеве произошло смертельное ДТП.

На проезжей части дороги столкнулись и загорелись три автомобиля. В аварии погибли три человека, еще двое травмированы, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами. Известно также, что в салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказали в полиции.

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На месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливают обстоятельства и механизм аварии.

Сегодня, 20 июля, в течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибло 18 человек.

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