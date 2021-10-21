Результат через 15 мин: на железнодорожном вокзале Киева можно сделать Covid-тест

 
Ексклюзивы
1/5
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 2466
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 810
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 567
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1152
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17911
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1845
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3159
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1206
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
9
4
3
13
15
После года реконструкции открыли Пейзажную аллею: яркие фото
После года реконструкции открыли Пейзажную аллею: яркие фото
&quot;Успешный Киев&quot; сделал анализ деятельности столичных КП - суммы бюджетных убытков поражают
"Успешный Киев" сделал анализ деятельности столичных КП - суммы бюджетных убытков поражают
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от &quot;Слуги народа&quot;
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
&quot;К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть&quot;: как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Видео
Все видео
Министр обороны США прибыл в Киев
Министр обороны США прибыл в Киев
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
Просмотров: 648
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 729
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5175
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1413
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1125
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 09:25

Результат через 15 мин: на железнодорожном вокзале Киева можно сделать Covid-тест

  Комментировать
Результат через 15 мин: на железнодорожном вокзале Киева можно сделать Covid-тест
Очередь в пункт экспресс-тестирования на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Результат нужно ждать 15-30 мин. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

От 21 октября на крупнейших железнодорожных вокзалах Украины заработали пункты вакцинации и экспресс-тестирование на Covid-19.

Вакцинированные пассажиры могут сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Пункты экспресс-тестирование уже развернули на десяти железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава - станция Полтава - Киевская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19 "косит" украинцев. Больше всего умерших и заболевших с начала пандемии

"Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование по 350 гривен. Агентом железной дороги в проведении экспресс-тестирование стала медицинская лаборатория CSD. Именно эта компания предложила самую выгодную стоимость услуг", - говорится в сообщении.

Пункты бесплатной вакцинации заработали на пяти железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днепр.

В дальнейшем Укрзализныця планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования, отметили в сообщении.

С сегодняшнего дня, 21 октября, в Украине начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Они касаются пассажиров железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта.

Для пассажирских перевозок в пределах города и области Covid-документы не нужны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Результат через 15 мин: на железнодорожном вокзале Киева можно сделать Covid-тест». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

Самое читаемое
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 16317
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 6867
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5616
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 1 Просмотров: 3924
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
7
 Просмотров: 3402
Новости Киева
Подорожание проезда в Киеве: когда и сколько придется платить по новому тарифу
Подорожание проезда в Киеве: когда и сколько придется платить по новому тарифу Просмотров: 54
На Киев надвигается шторм
На Киев надвигается шторм Просмотров: 423
Ломом по голове. Столичных полицейских подозревают в пытках
Ломом по голове. Столичных полицейских подозревают в пытках Просмотров: 252
Зеленский и Кличко встретились на Банковой - впервые за год
Зеленский и Кличко встретились на Банковой - впервые за год Просмотров: 612
Киев повышает стоимость проезда в общественном транспорте
Киев повышает стоимость проезда в общественном транспорте Просмотров: 846
Больше всего комментируют
6
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
5
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
2
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
Голосов: 6974
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть