Резонансное избиения депутата в Киеве: появились первые подробности

Утром 2 сентября до столичной полиции поступило сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи народному депутату Антону Полякову. Прибыв на место, правоохранители провели первоочередные следственные действия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.





Автор: с Facebook-страницы нардепа Потерпевшего не госпитализировали

Отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200-от часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

Проводятся розыскные мероприятия для установления и задержания причастных лиц. Досудебное расследование продолжается.

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В Шевченковском районе столицы неизвестные напали на народного депутата Полякова и избили его. Происшествие случилось возле кафе "Джаз". 2 человека нанесли нардепу телесные повреждения, после чего скрылись на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.