Резонансное ДТП под Киевом - количество погибших увеличилось

Масштабное ДТП, произошедшие 11 сентября, около 04:00, в Бориспольском районе Киевской области, унесло жизни уже 6 человек.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции, передает "УНН".

Фото: Нацполиция

"На 47 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский столкнулись 4 транспортных средства: 2 грузовика, микроавтобус и легковушка. По состоянию на сейчас, в результате ДТП 6 человек погибли и 18 обратилось за помощью к врачам", - сообщила полиция.

На месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП.

Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения.

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Вблизи Степногорска Запорожской области в смертельном столкновении сошлись автомобили Mazda CX и Daewoo. В результате аварии последний загорелся. Двое мужчин погибли в горящем авто.