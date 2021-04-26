Рестораны Киева пускали посетителей и поплатились за это

В Киеве 24 апреля полицейские составили 15 протоколов на администраторов развлекательных заведений и гостей за нарушения карантинных требований. В общем проверили 793 объекта.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Полицейские обнаружили 34 факта нарушения карантинных требований. На должностных лиц развлекательных заведений составили 15 протоколов, посетителей - 81 постановление. Всего за сутки было составлено 34 протокола и 209 постановлений", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Среди развлекательных заведений-нарушителей:

- "Росток";

- "Авалон";

- "Редкая птица";

- ресторан "Голосеевский двор".

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5 апреля в Киеве усилили карантин. Строгие запреты продлили как минимум до 30 апреля апреля. Заведения общественного питания могут работать только на вынос или доставку, как и должны с 20 марта.

С 15 апреля в Киеве кафе и ресторанам позволили устанавливать летние площадки.