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вторник, 16 октября 2018 17:06

Рекорд побит! Самому старому нарушителю 89": в Киеве пенсионерка незаконно ловила рыбу

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Рекорд побит! Самому старому нарушителю 89&quot;: в Киеве пенсионерка незаконно ловила рыбу
В Киеве бабушка незаконно ловила рыбу. Фото:Фото: aif.ua

Ночью 16 октября рыбоохранный патруль на Днепре задержал 89-летнюю женщину. Бабушка сидела в деревянной лодке и рыбачила у Северного моста.

"Рекорд побит! Самому старому нарушителю 89", - написал глава Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин на своей странице в Facebook.

Как он говорит, инспекторы заметили на Днепре женщину в деревянной лодке, которая ставила сети у Северного моста.

Женщину по имени Людмила рыбоохранный патруль сопроводил к берегу и проверил у нее документы. Оказалось, что ей 89 лет.

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"Вы только представьте, эта бабушка пережила репрессии, Голодомор и Вторую мировую... Жаль, что сейчас ненадлежащее социальное и пенсионное обеспечение толкает даже таких пожилых людей на нарушения", — поделился мыслями Мухин.

Стражи порядка поговорили с Людмилой "по душам" и отпустили. Бабушка рассказала, что в молодости была спортсменкой-пловчихой.

В Дарницком районе Киева в озере Позняки травят рыбу. Вода имеет едкий запах, серого цвета, мутная.

Об этом сообщил начальник Киевского рыбоохранного патруля.

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