Развернуться посреди моста Патона? - Легко - водителей шокировал наглый таксист

Утром в воскресенье, 6 мая, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси Uber.

Об этом говорится в тексте сообщения, которое было опубликовано на странице сообщества в Facebook dtp.kiev.ua.

Отмечается, что инцидент случился на мосту Патона, - водитель такси Uber решил развернуться вопреки всем правилам дорожного движения.

"Убер в погоне за премией разворачивается в полном потоке авто. Как наказать?", - прокомментировали инцидент в сети.

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"Убераст - это диагноз!", "Догнать, и по башке дать, прилюдно", "Дураков ничего не учит", - добавили пользователи соцсетей.