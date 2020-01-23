Раздели и снимали на видео: правоохранители поиздевались над мужчиной

В этот день 2014 года в интернете появился ролик, как бойцы спецотряда внутренних войск Украины издеваются над задержанным активистом Михаилом Гаврилюком. Все происходило на улице Грушевского в Киеве.

Силовики раздели мужчину до носков, били, смеялись. Все снимали на видео и фотографировали. При этом день был морозным. Температура в Киеве достигала - 10 градусов, скорость ветра - 5 м/с. После съемок Гаврилюка обнаженного отправили в автобус. На теле мужчины, в частности на спине, видны огромные синяки.

Узнав о случившемся проукраинские активисты нашли Михаила забрали в штаб самообороны Майдана. Оказали медицинскую помощь.

Видео же издевательств над Гаврилюком обнародовал капитан милиции Антон Гусев. За свой поступок поплатился карьерой и был вынужден скрываться в Польше.

Чтобы поддержать казака в начале февраля того года в городе Раве-Русской на Львовщине активисты установили билборд с рисованным портретом Михаила и надписью: "Нация существует до тех пор, пока существуют люди, готовые ее защищать".

Михаил Гаврилюк - активист Євромайдана и казак Четвертой сотни Самооборона Майдана. В Киев приехал, когда узнал об избиении студентов 30 ноября 2013 года.

В скоре его избрали народным депутатом Украины VIII созыва от партии "Народный фронт". Кроме политики, занимался доставкой гуманитарных грузов в Донецкую область. Также есть бойцом добровольческого батальона "Золотые Ворота".

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Гаврилюк женат и имеет двоих детей - сына от предыдущего брака и дочь от молодой жены Ярины. Сейчас строят дом селе Нижний Березов на Ивано-Франковщине.

"Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально. На той замечательной участке с "водопадом" всегда был город, который обрабатывали бабушка и дедушка моей жены. Родители моей жены пожертвовали ее детством, чтобы дать ей лучшую жизнь", - отметил Гаврилюк.

Фото: antikor.com.ua

Летом впервые побывал на море депутат 37-летний Михаил Гаврилюк. В болгарский город Созополь поехал в медовый месяц с женой Яриной, 22 года. Свадьбу отгуляли 22 мая в Коломые. Ярина учится в Киевском педагогическом университете им. Драгоманова. Вместе с Гаврилюком снимают однокомнатную квартиру. Познакомились во время Революции достоинства.