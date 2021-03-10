Рассказали о судьбе обезглавленной киевской балерины

На ул. Стритенскую Киева в конце весны вернется скульптура балерины, которая пострадала от рук вандалов. Общая стоимость реставрационных работ составила 100 тыс. грн.
Об этом в Facebook рассказал автор скульпторы Константин Скритуцкий.
С помощью профессиональных реставраторов, утверждает автор, удастся сохранить оригинальность скульптуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Респиратор в цветах: показали новый антикоронавирусный мурал
"Мы также рассматривали вариант с созданием копии скульптуры, однако оригинальная работа сохраняет тепло и энергию своих поклонников, истории любви, счастливые моменты, тайны киевлян и гостей города. Хрупкая и обаятельная, она должна оставаться неповторимой и обогащать свою собственную историю жизни, благодаря нашей с вами поддержке", - написал Скретуцкий.
Он добавил, что вклад в сохранение балерины может сделать каждый желающий.
Разбитую скульптуру заметили 1 февраля 2021 года. Обезглавлена балерина лежала на тротуаре.
Скульптура балерины появилась на ул. Сретенская в 2009-м. Фигура вырезанная из липы. Лицо и руки сделанные из керамики, волосы - из рыжих искусственных нитей, юбка - из сетки для строительства.
Комментарии