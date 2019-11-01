Расплачиваться в наземном транспорте можно будет банковской картой

Банковской картой, Apple Pay и Google Pay можно будет оплачивать проезд Фото: glavcom.ua

Запуск системы запланирован на ноябрь.

В наземном транспорте Киева за проезд позволили рассчитываться с помощью банковской карты или мобильных приложений Apple Pay и Google Pay.

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"Мы делаем оборот средств в сфере пассажирских перевозок более прозрачным. Кроме того, это еще один шаг в развитии cashless-направления в Киеве. А самое главное, что безналичная оплата - это удобный и безопасный для пассажиров способ оплаты", - сказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

Кроме этого, для наземного транспорта хотят реализовать возможность оплаты одной картой за нескольких человек.

24 октября депутаты Киевского городского совета приняли решение о выпуске электронных проездных билетов учащимся и кадетам на базе электронной пластиковой карты.