Работу нескольких станций столичного метро изменят

Три станции метро закроют. Фото: Уніан

Из-за концерта на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером возможны изменения в работе некоторых станций метро.

Руководство сообщило, что после окончания концерта ограничат вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Это решение принято с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров.

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"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - сообщили в Киевском метрополитене.

Укрзализныця начала строить платформу для новой остановки Kyiv Boryspil Express "На Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express. Выдубичи уже сейчас демонстрируют рост пассажиропотока и являются мощным транспортным хабом столицы. Мы хотим создать единое логистическое пространство", - пишет в Facebook руководитель УЗ Евгений Кравцов.