Рабочие дни киевлян могут сократить: назвали причину

Репетиция парада ко Дню Независимости в Киеве продлится три дня. Фото: Борис Корпусенко, "Вечерний Киев"

Столичных работодателей призвали сократить несколько рабочих дней в августе для киевлян. Причина - репетиции военного парада к 30-й годовщине независимости Украины. Они состоятся 17, 18 и 19 августа.

Об этом сообщила пресс-служба Шевченковской райгосадминистрации.

"Просим владельцев офисов, работодателей и других субъектов хозяйствования, которые размещены или прилегают к майдану Независимости, улицам Крещатик, Большой Васильковской и проспекту Победы, сократить рабочий день для своих работников до 13:00 в дни проведения репетиций", - говорится в сообщении.

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Президент Владимир Зеленский анонсировал к 30-летию независимости Украины большие военные парады в Киеве, Одессе и Днепре - на воде и на суше. Представил и символ 30-летия независимости - цветок, который бесплатно сделала львовская компания. По словам Зеленского, это празднование "украинцы запомнят навсегда". В предыдущие годы президентства Зеленского большие военные парады не проводились. Это решение президент объяснил тем, что это - недешевое удовольствие.