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четверг, 25 марта 2021 11:30

Пьяный "полет" мужчины с 8-го этажа завершился неожиданно

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Пьяный &quot;полет&quot; мужчины с 8-го этажа завершился неожиданно
Нетрезвый мужчина выжил после падения с высоты 8-го этажа. Фото: pixabay.com

В Киеве на ул. Бальзака, 14 нетрезвый мужчина выпал из окна 8-го этажа и остался жив.

Инцидент произошел 24 марта, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"Около 20:00 из окна выпал мужчина. Возможно, его выбросили пьяные друзья. Пьяный вдребезги. Не поверите, но выжил. Получил открытый перелом кости бедра и перелом ребер, одно из которых вошло в легкие", - говорится в посте.

Отмечается, что мужчину срочно госпитализировали. Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

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В Киеве на Харьковском шоссе погибла девушка. Она упала с многоэтажного дома, телом пробив крышу.

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