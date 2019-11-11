Пьяного дипломата остановили за рулем авто

Автомобиль с дипломатом остановили возле метро "Сырец" в Киеве. Фото: Киев Оперативный

Машину с дипломатическими номерами задержали полицейские в Киеве.

За рулем был нетрезвый водитель, сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Автомобиль с дипломатом остановили возле метро" Сырец в Киеве. Мужчина якобы пытался бежать, но упал.

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В Киеве правоохранители остановили автомобиль экс-посла Украины в США Александра Моцика, мужчина был за рулем в нетрезвом состоянии. Более того, дипломат начал конфликт с патрульными.