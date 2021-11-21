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воскресенье, 21 ноября 2021 17:53

"Путин-х**ло. Зеля - сци*ло": тысячи людей пришли на Майдан
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Празднование восьмой годовщины Революции достоинства в Киеве
Фото: Сергей Дзех
Празднование восьмой годовщины Революции достоинства в Киеве
Празднование восьмой годовщины Революции достоинства в Киеве
Празднование восьмой годовщины Революции достоинства в Киеве
Празднование восьмой годовщины Революции достоинства в Киеве

Тысячи человек в 17:40 двинулись с площади Независимости в Аллею Героев Небесной сотни в Киеве. Принесли лампадки и цветы к портретам погибших во время революции достоинства.

Памятное шествие завершится панихидой за павшими майдановцами, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

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Среди участников шествия – родные павших героев, волонтеры, ветераны русско-украинской войны и нынешние военнослужащие. Пришли также многие киевляне и гости столицы.

Время от времени люди скандируют лозунги: "Слава героям!", "Украина превыше всего!", "Слава Украине!".

На ТРЦ "Глобус" несколько десятков активистов вывесили баннер с портретами Ермака и Зеленского и подписью: "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство". Начали скандировать: "Путин-ху..ло! Зеля - сци..о!".

21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы. Сегодня утром в 10.00 в Киеве возле храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников Украинской греко-католической церкви состоялась молитва за Украину. С самого утра люди несут цветы к портретам погибших героев Украины.

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Дата
21
ноября

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