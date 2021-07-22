Протесты малого бизнеса заставили Киевсовет отказаться от новых правил МАФов

Владислав Трубицын: "Мы победили, позорный проект решения о МАФах отправлен на помойку"

Киевсовет не внес в повестку дня скандальный проект решения Дмитрия Белоцерковца, который устанавливал новые правила для МАФов.

Об этом участникам акции протеста под стенами Киевсовета заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа", лидер межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, на сегодняшний день проект решения "отправлен на помойку". "Сегодня есть очень хорошая новость. Мы победили. Этот позорный проект решения на сегодняшний день пошел в помойку", - заявил Трубицын.

Владислав Трубицын: "Мы победили, позорный проект решения о МАФах отправлен на помойку"

В то же время он отметил, что сегодня предприниматели "выиграли бой, но не выиграли войну". "Война будет продолжаться и я уверен, что вместе мы придем к победе и вместе выработаем проект решения, который наконец оставит в покое честным предпринимателям, даст возможность работать честно, зарабатывать на хлеб для себя и своих семей. Мы для этого здесь и собрались с вами сегодня", - заявил Трубицын. Предприниматели, собравшиеся на акции протеста, встретили эти слова Трубицына овациями, аплодисментами и криками "Ура!".

"Уверяю, что депутатский корпус, мои коллеги, мы и в дальнейшем будем поддерживать малый бизнес, поддерживать всех киевлян, потому что это и есть наша миссия. Я думаю, что мы еще встретимся под этими стенами, но мы будем праздновать победу", - добавил Трубицын.

Владислав Трубицын: "Мы победили, позорный проект решения о МАФах отправлен на помойку"

"Сегодняшний бой мы победили полностью, они проиграли в сухую", - констатировал лидер "Успешного Киева".

Напомним, сегодня под зданием Киевского городского совета состоялась очередная акция протеста киевских предпринимателей, которые требуют не допустить вынесения на голосование проект новых правил размещения МАФов, которые лоббирует советник Кличко Дмитрий Белоцерковец. Под Киевсоветом собралось несколько тысяч представителей малого бизнеса. Параллельно несколько сотен предпринимателей на авто устроили автопробег по Крещатику. Протестующие держат плакаты: "Кличко и Белоцерковец уничтожают Киев", "Малый бизнес против мафии Кличко", "Кличко и Белоцерковец отбирают бизнес в малых", "Не продавайте наши рабочие места на торгах", "Кличко, не отбирают у меня последнее", "Мой МАФ кормит две семьи и платит в казну города. Аукцион кормит коррупционеров" и другие. Предыдущая аналогичная многотысячная акция протеста состоялась во время предыдущей сессии Киевсовета - 8 июля. Речь идет о проект решения Киевского городского совета "О некоторых вопросах размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г.. Киеве" и проект решения "Об утверждении зон размещения на территории города Киева временных сооружений торгового, бытового , социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г.. Киеве, средств передвижной мелкорозничной торговой сети, объектов сезонной мелкорозничной торговой сети и других объектов торговли ", против которых активно выступают представители малого бизнеса, поскольку принятие этих документов сделает тысячи киевских МАФов вне закона.