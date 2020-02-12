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Протесты дальнобойщиков в Киеве организовал скандальный экс-министр Червоненко

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Протесты дальнобойщиков в Киеве организовал скандальный экс-министр Червоненко
Протесты дальнобойщиков в Киеве организовал одиозный экс-министр транспорта Евгений Червоненко. Фото: Униан

Протесты дальнобойщиков-членов Ассоциации международных автомобильных перевозчиков под Киевом и в центре столицы организовал экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, известный благодаря многочисленным скандалам и дракам, а также украинофобским заявлениям на российских пропагандистских телеканалах. Цель этого митинг — не установление прозрачных правил игры на рынке, а сохранение для АсМАП позиции монополиста.

Об этом заявил в Facebook известный украинский юрист, политический обозреватель и блогер Михаил Шнайдер. Он рассказал, что после того, как попал в пробку в связи с митингами в столице, решил выяснить, чем именно были вызваны протесты, пишут "Українські новини".

"Ассоциация-монополист (АсМАП) принципиально противится реформированию выдачи разрешений на проезд грузовых автомобилей по территории иностранных государств. Наш новый Кабмин и Министерство инфраструктуры решили реформировать отрасль и ввели сервис предварительного заказа (электронного бронирования) разрешений на международные грузоперевозки: www.e-transport.gov.ua. Таким образом, компания-перевозчик бронирует разрешение на сайте, а копии документов предоставляет инспектору на пункте выдачи разрешений. Так минимизируются коррупционные риски", — написал Шнайдер.

По его словам, поскольку соседняя Польша обеспечивает Украину своими разрешениями на въезд грузовых машин в недостаточном количестве, участники рынка находятся в совершенно равных условиях: получить разрешение есть шанс даже у "компании-новичка".

"Ну а чего же хочет АсМАП? Вернуть старые схемы, когда квотирование было адресным (кстати, по принципу РФ, на чем настаивала ассоциация еще в 2000-х). Это позволяло бы монополисту забирать большинство разрешений под себя, вести нечестную конкуренцию и не запускать новичков на рынок. Дело в том, что годовая квота разрешений для Украины и так фактически не меняется, а в прошлом году (при знаменитом министре Омеляне) еще и уменьшилась. Это создает риски для АсМАП, которая опасается потерять свою монополию на рынке грузовых перевозок", — отметил юрист.

По его мнению, именно это является причиной акций протеста международных грузовых перевозчиков — членов АсМАП. "Поэтому мы и наблюдаем столько шума. Поэтому ассоциация игнорирует тот факт, что вскоре по поручению министра инфраструктуры Криклия будет создана рабочая группа с привлечением перевозчиков с целью выработки общего видения развития всей отрасли. Ведь АсМАП не нужны честные и прозрачные правила игры на рынке — им нужно только одно: сохранить свои позиции и царские привилегии. И ничего страшного, если мы в связи с этим бардаком опоздали на работу или важную встречу — АсМАП думает только о собственном заработке", — убежден блогер.

Михаил Шнайдер также высказал слова поддержки главе Министерства инфраструктуры Украины Владиславу Криклию, который после назначения на эту должность в августе 2019-го начал уверенно реформировать отрасль. "В связи с этим я хочу поддержать нашего министра Владислава Криклия и настоятельно посоветовать не поддаваться на мелкие провокации", — заявил юрист.

Шнайдер закончил свой пост хештегами #електронні_дозволи_так и #квотування_ні.

Ранее депутат Киевского областного совета и заместитель председателя ОО "Всеукраинская люстрация" Александр Аронец заявил, что требования дальнобойщиков, перекрывших подъезды к Киеву и непосредственно центр столицы, являются абсурдными, а сама акция протеста мешает нормальному функционированию мегаполиса.

"Теперь все стало на свои места. Акцию перевозчиков организовал скандальный ватник Червоненко. Еще тот решала... Теперь грозит Киеву транспортным коллапсом. Думаю, киевляне покажут на его место, если он попытается шантажировать чиновников, взяв в заложники простых граждан! Причем, очень активно и быстро поставят его на место!" — констатировал Александр Аронец.

Напомним, утром 12 февраля представители компаний, которые осуществляют международные грузоперевозки, заблокировали дороги на въезде в Киев и центр столицы при помощи грузовых фур. Среди требований протестующих — отмена повторного взвешивания грузовиков. Пилотный проект WiM — систему взвешивания грузовиков в движении (автоматического габаритно-весового контроля) — инициировало Мининфраструктуры осенью 2019 года.

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