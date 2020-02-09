Протаранила две машины, одну перевернула. Водитель устроила масштабную ДТП

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на Лесном массиве женщина за рулем Ford Escape устроила аварию, в результате которой Skoda Felicia перевернулся на бок.

Соответствующую информацию на своей странице в Facebook опубликовал dtp.kiev.ua.

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По словам очевидцев, женщина протаранила сразу две машины. Кроме Skoda Felicia, пострадал Suzuki SX4. На место инцидента сразу приехала полиция.

Сейчас причина аварии - неизвестна. Вероятно, водитель Ford Escape не справилась с управлением.

В Киеве на улице Комарова микроавтобус Ford, в котором находилась беременная женщина, столкнулся с двумя автомобилями.