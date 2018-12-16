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воскресенье, 16 декабря 2018 09:05

"Просто ад": конкурс на талисман Киева могут отменить
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Жюри конкурса на талисман Киева попросило его отменить, поскольку ни одна работа не стоит победы.

"Жюри пришло к выводу, что не считает ни одну из представленных работ достойной победы... и рекомендует КГГА не ждать до 19 декабря, официальной даты завершения конкурса, и отменить его как тот, что не может определить победителя", - написала член жюри конкурса, автор проекта "Шукай" Юлия Бевзенко в Facebook. Претендентов на победу не видят и в городской власти, добавил начальник управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко. Официальная реакция Киева по этому поводу будет в понедельник.

По словам коллеги Бевзенко основательницы Port creative hub Екатерины Тейлор, "то, что попало сейчас в шорт-лист, выглядит, мягко говоря, неубедительно. А твердо - просто ад". В сети она объяснила, каким образом до финала дошли "не достойные победы" работы: среди 100 представленных вариантов отобрали те, которые проходили по чисто техническим характеристикам - имели разработанную идею, вовремя приложенные документы.

"Каждый из нас несет с собой частичку места, где мы выросли. Поэтому штанчик никогда не расстается с листом со своего дерева, потому что это воспоминание о его доме", - говорится в объяснении на сайте конкурса
Фото: talismankyiv.com.ua
Птица КИ символизирует свободу, многогранность и безграничность (глобальность), возрождение нации. Она защищает город от бед
Пес Каштанчик вырос в Киеве и любил играть со спелыми каштанами. Пес знает Киев со всеми его прелестями и интересными уголками и познакомит с ними гостей города
Черный квадрат - это Киев. Он кажется обычным и понятным, но содержит в себе большое количество смыслов, событий и эмоций
В талисмане использовали образы Кия, Щека, Хорива и Лыбеди. Кий - основатель, Хорив - спортсмен, которому интересны все современные виды спорта и активный образ жизни, Щек использует свои силы в науке и развитии, а Лыбедь заботится об уюте, досуге и энергии города

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Конкурс на туристический талисман Киева длится с марта этого года. Цель талисмана - формировать и поддерживать положительный имидж украинской столицы. Среди 100 вариантов выбрали 10. 12 декабря началось онлайн-голосование за талисман. Планировалось, что победителя выберут 19 декабря. Он получит 150 тысяч грн вознаграждения.

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Дата
16
декабря

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