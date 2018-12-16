"Просто ад": конкурс на талисман Киева могут отменить

Жюри конкурса на талисман Киева попросило его отменить, поскольку ни одна работа не стоит победы.

"Жюри пришло к выводу, что не считает ни одну из представленных работ достойной победы... и рекомендует КГГА не ждать до 19 декабря, официальной даты завершения конкурса, и отменить его как тот, что не может определить победителя", - написала член жюри конкурса, автор проекта "Шукай" Юлия Бевзенко в Facebook. Претендентов на победу не видят и в городской власти, добавил начальник управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко. Официальная реакция Киева по этому поводу будет в понедельник.

По словам коллеги Бевзенко основательницы Port creative hub Екатерины Тейлор, "то, что попало сейчас в шорт-лист, выглядит, мягко говоря, неубедительно. А твердо - просто ад". В сети она объяснила, каким образом до финала дошли "не достойные победы" работы: среди 100 представленных вариантов отобрали те, которые проходили по чисто техническим характеристикам - имели разработанную идею, вовремя приложенные документы.

Фото: talismankyiv.com.ua

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Конкурс на туристический талисман Киева длится с марта этого года. Цель талисмана - формировать и поддерживать положительный имидж украинской столицы. Среди 100 вариантов выбрали 10. 12 декабря началось онлайн-голосование за талисман. Планировалось, что победителя выберут 19 декабря. Он получит 150 тысяч грн вознаграждения.