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пятница, 18 июня 2021 12:59

Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
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Фото: Ян Доброносов, telegraf.com.ua

В Киеве в последний путь провожают легендарного танцора и хореографа Григория Чапкиса. Траурная церемония проходит в фойе Национальной филармонии на ул. Владимирской спуск, 2.

Проститься с выдающимся танцовщиком пришло много желающих. У здания выстроилась большая очередь поклонников.

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На церемонии присутствуют родственники артиста. В частности, сын Грег, дочь Лилия, внучка Анна Сафрончик. Почтить балетмейстера прибыл и президент Владимир Зеленский.

В зале установили ​​книгу памяти, где все желающие могут поделиться воспоминаниями о знаменитом артисте.

В 13:00-15:00 хореографа похоронят на Байковом кладбище.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Танцевать начал в 10 лет, а уже в 20 работал хореографом в Театре им. Ивана Франко. С 1955-го выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского. Сотрудничество продолжалось 27 лет. Впоследствии Чапкис открыл собственную школу и стал судьей шоу "Танцы со звездами".

Умер хореограф 13 июня. В последнее время болел. Зимой несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали в декабре 2020-го.

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