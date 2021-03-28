Прорвало теплотрассу: 133 дома остались без тепла

В Киеве на ул. Рыбацкая произошел прорыв магистрального трубопровода.

Для 133 домов временно приостановили теплоснабжение. Продолжаются работы по устранению аварии. Об этом сообщает пресс служба Киевтеплоэнерго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве наведут порядок со стихийной торговлей возле станции метро "Героев Днепра"

"Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность. Трубопровод был проложен в 1974 году", - говорится в сообщении.

В столице на ул. Саксаганского, 38 горит двухэтажное здание. Это второй пожар здесь за 6 лет. На 1-м этаже расположен бар "Бездельники". Из него эвакуировали 10 человек.