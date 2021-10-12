Прокуратура пришла с обысками в Святошинскую райгосадминистрацию

Чиновников подозревают в хищении средств. Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура пришла с обысками в управление Святошинской райгосадминистрации Киева.

Чиновников и подрядчика подозревают в хищении средств на ремонте лифтов, сообщила Киевская городская прокуратура.

"12 октября 2021 года на основании постановления суда в офисных помещениях указанных предприятий, в том числе в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Святошинской РГА, проводят обыски для поиска первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

По данным следствия, частное предприятие на протяжении 2019-го и 2020 года по заказу управления жилищно-коммунального хозяйства Святошинской РГА ремонтировало лифты в домах района. Меняли оборудования общей стоимостью более 20 млн грн.

Подрядчик выполнял работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. Субподрядные работы оформляли на фиктивные предприятия.

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