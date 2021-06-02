Прокуратура Киева с обысками наведалась в ГИВЦ

Столичная прокуратура совместно с фискалами проводит обыски в офисе коммунального предприятия "ГИВЦ".

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: ГФС в Киеве

Обыски проходят в рамках уголовного производства, начатого по факту совершения пособнических действий в умышленном уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Согласно материалам следствия, частная компания в период 2019-2020 годов предоставляла телекоммуникационные услуги ГИВЦ. При этом указанное предприятие, используя денежные средства КП "ГИВЦ" в сумме более 10 млн грн якобы заказывало указанные услуги в предприятия с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

В среду, 2 июня, обыски проводятся с целью поиска финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

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В помещениях КГГА и частных предприятий продолжается карусель обысков. В частности, обыски уже прошли в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет, Киевпастранс и Киевский метрополитен. Работников учреждений подозревают в коррупции касательно выделении земли, махинации на закупках, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен. Виталий Кличко, комментируя действия правоохранительных органов и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично. "Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в "махровые" времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты", - сказал мэр на заседании Киевсовета.