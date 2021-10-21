Проехать по Киеву будет проблемой - масштабное перекрытие

В Киеве 23 и 24 октября состоится 12-й Wizz Air Kyiv City Marathon 2021. Его участники будут преодолевать дистанции от 4,2 до 42 км.

Событие повлияет на движение транспорта, сообщила пресс-служба патрульной полиции города в Facebook.

"С 5:00 23 октября до 22:00 24 октября предусмотрено временное ограничение движения транспорта по Владимирскому проезду и ул. Владимирской, от ул. Большой Житомирской до ул. Софиевской", - говорится в сообщении.

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Киев начал процедуру по повышению тарифа на проезд. Причина - финансовая накладка со стоимостью отопления. Когда и сколько придется платить по новому тарифу, - узнавайте по ссылке.