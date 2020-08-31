Прочистим ванну, раковину и унитаз: появился новый вид мошенничества

На подъездах столичных домов появились мошеннические объявления об услугах обработки слива раковины, ванны и туалета без снятия труб, которые якобы необходимы из-за увеличения водопроводных засоров.
Об этом сообщил Киевводоканал.
"Объявление вводит в заблуждение жителей и создает впечатление, что указанные работы нужно выполнять обязательно. Мы предупреждаем, что не имеем никакого отношения к подобной деятельности. Рекомендуем не звонить по указанным номерам и не открывать двери лицам, которые предлагают такие услуги", - говорится в сообщении.
В компании отмечают, что объявления для потребителей от Киевводоканала обязательно содержат полное название предприятия и актуальные контактные телефоны для идентификации и проверки информации.
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В Виннице разоблачили 5 работников фирмы, которые обманули более 60 человек. Занимались посредничеством по трудоустройству в странах Ближнего Востока и Европейского Союза. За услуги брали от €1 до 3 тыс. Но обещанной работы люди не получали.
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