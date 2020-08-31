Прочистим ванну, раковину и унитаз: появился новый вид мошенничества

На подъездах столичных домов появились мошеннические объявления об услугах обработки слива раковины, ванны и туалета без снятия труб, которые якобы необходимы из-за увеличения водопроводных засоров.

Об этом сообщил Киевводоканал.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Присвоили более $250 млн: СБУ разоблачила финансовую пирамиду

В Виннице разоблачили 5 работников фирмы, которые обманули более 60 человек. Занимались посредничеством по трудоустройству в странах Ближнего Востока и Европейского Союза. За услуги брали от €1 до 3 тыс. Но обещанной работы люди не получали.